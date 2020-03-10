Кабмін призначив в. о. міністра культури

Фото: Світлана Фоменко (mkms.gov.ua)

Світлана Фоменко тимчасово очолила міністерство

Кабінет міністрів України призначив Світлану Фоменко в. о. міністра культури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінкульту.

Згідно з інформацією на сайті Мінкульту, в. о. міністра призначено Фоменко, першим заступником - Анатолія Максимчука. Державним секретарем є Артем Біденко, а іншими заступниками - Ірина Подоляк, Володимир Шумилін та Олексій Сівірін.

Зазначимо, до призначення Фоменко була першим заступником міністра культури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив Юрія Полюховича в. о. міністра освіти і науки, змінивши в керівництві міністерства Ганну Новосад. З 2014 до 2016 року він був радником міністра на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

Також сьогодні Павла Кухту призначили в. о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. До нього міністерство очолював Тимофій Милованов, який минулого тижня був відправлений у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.