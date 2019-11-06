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Кабмін прийняв низку кадрових рішень у міністерствах і держпідприємствах

Новини » Політика     06.11.2019 - 13:50
Кабмін прийняв низку кадрових рішень у міністерствах і держпідприємствах
Фото: Засідання Кабміну kmu.gov.ua)

Кабмін призначив заступника міністра Мін'юсту, главу Нацагентства з питань держслужби та голову Держслужби геології

Кабінет Міністрів України затвердив низку призначень в українських міністерствах і держпідприємствах. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

Повідомляється, що мова йде про посади у Міністерстві юстицій, Національному агентстві з питань державної служби, Держслужбі геології, підприємстві "Енергосталь" і "Морському торговому порту Чорноморськ":

  • Василик Віталій Валентинович - заступник міністра в Міністерстві Юстиції.
  • Стародубцев Олександр Євгенович - голова Національного агентства з питань державної служби.
  • Опімах Роман Євгенович - голова державної служби геології і надр.

"Опімах був позаштатним радником міністрів енергетики Продана і Демчишина, а до призначення був виконавчим директором Асоціації газодобувних компаній України. У цю асоціацію входить компанія Burisma, через яку і розвернувся весь скандал з Байденом, Трампом і Зеленським у США", – написав нардеп.

  • Балабай Василь Миколайович - виконуючий обов'язки генерального директора державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь".
  • Попов Олександр Миколайович - виконуючий обов'язки директора державного підприємства "Морський торговельний порт Чорноморськ".

Нагадаємо, 4 листопада уряд призначив Сергія Масліченко заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Також був звільнений з посади голови Державного космічного агентства Павло Дехтяренко та оголошено конкурс на зайняття посади глави Державного космічного агентства.

Також РБК-Україна повідомляло, що Валерій Тарасюк став новим головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

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