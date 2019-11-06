Кабмін прийняв низку кадрових рішень у міністерствах і держпідприємствах

Кабмін призначив заступника міністра Мін'юсту, главу Нацагентства з питань держслужби та голову Держслужби геології
Кабінет Міністрів України затвердив низку призначень в українських міністерствах і держпідприємствах. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.
Повідомляється, що мова йде про посади у Міністерстві юстицій, Національному агентстві з питань державної служби, Держслужбі геології, підприємстві "Енергосталь" і "Морському торговому порту Чорноморськ":
"Опімах був позаштатним радником міністрів енергетики Продана і Демчишина, а до призначення був виконавчим директором Асоціації газодобувних компаній України. У цю асоціацію входить компанія Burisma, через яку і розвернувся весь скандал з Байденом, Трампом і Зеленським у США", – написав нардеп.
Нагадаємо, 4 листопада уряд призначив Сергія Масліченко заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.
Також був звільнений з посади голови Державного космічного агентства Павло Дехтяренко та оголошено конкурс на зайняття посади глави Державного космічного агентства.
Також РБК-Україна повідомляло, що Валерій Тарасюк став новим головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).