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Кабмін призначив нового представника уряду в Раді

Новини » Політика     11.03.2020 - 14:04
Кабмін призначив нового представника уряду в Раді
Фото: Василь Мокан (facebook com MokanV)

Новим представником уряду призначили нардепа Мокана

Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього засідання призначив нового представника уряду в Верховній раді замість Олени Шуляк, яка подала у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народної депутатки Вікторії Сюмар у Facebook.

За словами Сюмар, новим представником Кабміну в парламенті було призначено народного депутата від "Слуги народу" Василя Мокана.

Нардеп є заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту, а також головою підкомітету з питань національно-патріотичного виховання.

Нагадаємо, сьогодні представник Кабінету міністрів України у Верховній раді Шуляк подала у відставку. Свою відставку Шуляк пояснила тим, що представляла у парламенті уряд попереднього прем'єра Олексія Гончарука.

Як писало РБК-Україна, Шуляк було призначено представником уряду у Верховній раді 15 листопада 2019 року. Вона також є заступником голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Крім того, сьогодні у Верховній раді з'явився текст законопроєкту №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України".

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