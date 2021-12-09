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Кабмін звільнив Божка з посади заступника голови МЗС

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 14:50
Кабмін звільнив Божка з посади заступника голови МЗС Фото: Єгор Божок (УНІАН)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів України звільнив Єгора Божка з посади заступника міністра закордонних справ. Раніше він написав заяву про відхід за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогоднішнім рішенням Божок звільнений з посади заступника міністра закордонних справ України.

Крім того, сьогодні уряд затвердив рішення наглядової ради бізнес-омбудсмена щодо обрання бізнес-омбудсменом Романа Ващука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Божок подав у відставку з посади заступника міністра закордонних справ.

Його призначили заступником міністра закордонних справ у березні 2019 року ще за міністра Павла Клімкіна. До цього він обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки, з якої був звільнений указом тодішнього президента Петра Порошенка. Після стало відомо, що Божок фігурує в одній з кримінальних справ проти колишнього президента.

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Кабінет Міністрів України МЗС
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