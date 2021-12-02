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Божок подав у відставку з посади заступника міністра закордонних справ

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 11:47
Божок подав у відставку з посади заступника міністра закордонних справ Фото: Єгор Божок (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав у відставку з посади. Він йде за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені", - зазначив він.

Нагадавши, Божок був призначений заступником міністра закордонних справ у березні 2019 року ще за міністра Павла Клімкіна. До цього його указом тодішнього президента Петра Порошенка звільнили з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

Влітку 2020 року стало відомо, що Божок фігурує в одній з кримінальних справ проти Порошенка, через що заступник голови МЗС просив відсторонити його на час розслідування.

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