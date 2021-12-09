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Кабмин уволил Божка с должности замглавы МИД

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 14:50
Кабмин уволил Божка с должности замглавы МИД Фото: Егор Божок (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины уволил Егора Божка с должности замминистра иностранных дел. Ранее он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодняшним решением Божок уволен с должности заместителя министра иностранных дел Украины.

Кроме того, сегодня правительство утвердило решение наблюдательного Совета бизнес-омбудсмена по избранию бизнес-омбудсменом Романа Ващука.

Напомним, ранее сообщалось, что Божок подал в отставку с должности замминистра иностранных дел.

Его назначили заместителем министра иностранных дел в марте 2019 года еще при министре Павле Климкине. До этого он занимал должность главы Службы внешней разведки, с которой был уволен указом тогдашнего президента Петра Порошенко. После стало известно, что Божок фигурирует в одном из уголовных дел против бывшего президента.

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