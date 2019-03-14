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Божок призначений заступником Клімкіна

Новини » Політика    14.03.2019 - 18:32
Божок призначений заступником Клімкіна
Фото: Єгор Божок (УНІАН)

Божок призначений заступником міністра закордонних справ України

Звільнений з посади голови Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок призначений заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду від 13 березня, опублікованому сьогодні.

"Призначити Божка Єгора Валерійовича заступником міністра закордонних справ України з 14 березня 2019", - йдеться в документі.

Божок призначений заступником Клімкіна

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Відповідний указ президента України №73/2019 від 13 березня було опубліковано на сайті глави держави в четвер, 14 березня.

У вересні 2017 року Порошенко призначив Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України. З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов'язки глави місії України при НАТО.

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