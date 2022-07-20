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Західні кредитори погодилися відстрочити погашення боргів України

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Україна, Середа 20 липня 2022 15:34
Західні кредитори погодилися відстрочити погашення боргів України Фото: кредитори відстрочили виплату боргів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Західні уряди-кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Група, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США, також закликала власників облігацій погодитися на прохання Києва про дворічну відстрочку виплати боргу.

Нагадаємо, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки в разі схвального рішення кредиторів.

Згідно з постановою Кабміну, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін в 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

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