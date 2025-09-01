ua en ru
В "Дії" запустили аналог ChatGPT: что он умеет и как воспользоваться

Понедельник 01 сентября 2025 17:27
В "Дії" запустили аналог ChatGPT: что он умеет и как воспользоваться Фото: в Дії заработал ассистент на основе искусственного интеллекта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На портале "Дія" появился ассистент на основе искусственного интеллекта. По сути, это аналог ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

В ведомстве рассказали, что Дія.АІ - это персональный помощник в сфере госуслуг, который "знает все" о сервисах в "Дії" и о проектах Минцифры.

Ассистент может:

  • найти нужный сервис;
  • проверить данные о собственности или бизнесе;
  • помочь получить услугу прямо в чате.

По состоянию на сейчас уже можно получить справку о доходах. До конца года перечень услуг расширят. Также планируется интегрировать ИИ в "Дію".

Как воспользоваться ассистентом:

  • на портале "Дія" нажмите на Дія.АІ;
  • авторизоваться на портале;
  • написать свой запрос в чат - например, "Хочу открыть ФЛП";
  • дальше AI-агент пошагово распишет, что делать.

Сейчас Дія.АІ работает в режиме бета-теста. Модель будут "тренировать" на базе отзывов пользователей. Тестировать Дія.АІ можно по ссылке.

Нововведения в "Дії"

Напомним, в конце августа на портале "Дія" добавили для студентов возможность зарегистрировать место жительства в общежитии.

Также в "Дії" недавно запустили бета-тест Базовой социальной помощи.

Мінцифра Дия Чат-боты
