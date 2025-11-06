Кабмин уточнил правила для "Дії": со скольки лет разрешена идентификация и каковы условия
Кабинет министров Украины внес изменения в положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг - "Дія". Было, в частности, уточнено, с какого возраста доступна электронная идентификация и аутентификация в мобильном приложении.
Что именно изменило правительство в положении о "Дії"
Согласно информации Мельничука, чиновники внесли изменения в положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг (именно так называется онлайн-флатформа "Дія").
Так, КМУ уточнил, что электронная идентификация и аутентификация в мобильном приложении портала "Дія" доступна для осуществления физическим лицом, которое:
- достигло 14-летнего возраста;
- имеет РНУКПН - регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.
Кроме того, дополнительно был урегулирован вопрос использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) на портале "Дія".
"Для предоставления информации и упрощения получения услуг, а также информационной поддержки", - объяснил Мельничук.
Исходя из его данных, Кабмин предусмотрел обязанность пользователей не использовать средства автоматизации (боты, скрипты и т.д.), которые позволяют осуществлять на портале "Дія":
- автоматизированный ввод данных;
- автоматизированный сбор данных;
- автоматизированную обработку данных.
Фрагмент публикации Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)
Откуда скачать "Дію" и как работает приложение
Стоит отметить, что скачать приложение "Дія" на смартфон можно:
- либо из App Store;
- либо из Play Market.
"Для безопасности ваших данных, призываем устанавливать только официальные мобильные приложения на ваш смартфон с проверенных ресурсов", - подчеркивается на платформе.
Уточняется, что после загрузки приложения необходимо пройти авторизацию - с помощью BankID.
Войдя в приложение, человек может свободно пользоваться всеми электронными документами (которые появятся в приложении автоматически).
"Если в реестрах есть полные данные", - уточнили на платформе "Дія".
