У Раді з'явився текст закону про спрощення отримання громадянства біженцям з РФ

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Президент вніс законопроект 13 грудня

У Верховній раді з'явився текст проекту закону президента України Володимира Зеленського "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який дозволить спростити отримання громадянства військовим і біженцям з Росії. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, пропонується розширення кола осіб, які набувають громадянство України за територіальним походженням шляхом віднесення до кола осіб, родинний зв'язок з якими надає право особі на набуття громадянства України за територіальним походженням, прадіда та прабабу, які народилися або постійно на територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української народної Республіки, Західноукраїнської народної республіки, Української держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).

Передбачається визначення категорій осіб, які для набуття українського громадянства замість подання зобов'язання припинити іноземне громадянство матимуть право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Зокрема, до таких осіб належатимуть особи, які в установленому законодавством України порядку уклали контракт на проходження військової служби у Збройних силах України; особи, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; особи, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у ЗСУ та нагороджені державною нагородою України; особи, які є громадянами держави, визнаної ВР державою-агресором або державою-окупантом, що зазнали у країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні переконання, що підтверджується документом, виданим Міністерством закордонних справ України; діти таких осіб.

У проекті прописане запровадження для набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства або поновлення у громадянстві України можливості складення присяги громадянина України іноземцем, який є громадянином держави, включеної Кабміном до переліку держав, громадяни яких для набуття нашого громадянства мають право на подання присяги громадянина України. Однак до зазначеного переліку держав не можуть бути включені держави, визнані Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Також пропонується розширення підстав набуття громадянства України дітьми, у тому числі внаслідок усиновлення, встановлення опіки, піклування.

Перегляд підстав втрати громадянства

Підкреслимо, у документі пропонується перегляд підстав втрати громадянства України, а саме виключення з підстав для втрати громадянства України такої підстави як добровільне набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави та віднесення до таких підстав прийняття особи до громадянства України внаслідок обману, у тому числі невиконання зобов'язання, взятого особою в зобов'язанні припинити іноземне громадянство, декларації про відмову від іноземного громадянства або в декларації про відсутність іноземного громадянства, порушення присяги громадянина України.

Також планується уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства, а саме визначення, що воно набуто внаслідок обману, у тому числі невиконання зобов'язання припинити іноземне громадянство або повернути паспортний документ іноземця до уповноважених органів держави, які видали такий документ.

Крім того, законопроектом пропонується внесення змін до низки законів України, передбачивши подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на обрання на виборні посади або бути прийнятими на державну службу, на службу до органів місцевого самоврядування, проходження служби в правоохоронних органах тощо.

Нагадаємо, кілька днів тому Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який дозволить спростити отримання громадянства військовим і біженцям з Росії.

РБК-Україна писало, що 13 серпня Зеленський спростив надання громадянства України росіянам. Йдеться про тих росіян, які зазнали політичного переслідування.