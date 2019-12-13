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Зеленський запропонував спростити отримання громадянства військовим і біженцям із Росії

Новини » Політика     13.12.2019 - 09:51
Зеленський запропонував спростити отримання громадянства військовим і біженцям із Росії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент вніс законопроект 13 грудня

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо питань громадянства", який дозволить спростити отримання громадянства військовим і біженців з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Законопроектом пропонується звільнення певних категорій осіб від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при придбанні громадянства України за умови складання ними присяги громадянина України.

зокрема, Зеленський пропонує спростити отримання українського громадянства військовослужбовцям за контрактом в Збройних силах України (ЗСУ) та громадянам держави-агресора або держави-окупанта, які понесли в своїй країні переслідування, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада підтримала у другому читанні законопроект про оформлення документів особам, які проживають в зоні АТО/ОНС. За проект проголосували 348 парламентаріїв.

Крім цього повідомлялося, що Кабмін вніс у Раду законопроект, який пропонує зміни до закону про статус іноземців по виду на проживання.

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