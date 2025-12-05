Кабмин упростил автоматическое продление отсрочек для части украинцев

Как отметили в Минобороны, решением Кабмина был уточнен перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы автоматически продлить отсрочку опекунов. Речь о тех, кто осуществляет опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

Теперь они смогут предоставить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или удержание. Это обеспечит эффективное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами (базами данных) при автоматическом продлении отсрочки.

"Введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочок этой категории граждан", - подчеркнули в ведомстве.