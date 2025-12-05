Кабмін спростив автоматичне продовження відстрочок для частини українців

Як зазначили в Міноборони, рішенням Кабміну було уточнено перелік документів, які необхідно надати, щоб автоматично продовжити відстрочку опікунів. Йдеться про тих, хто здійснює опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Тепер вони зможуть надати реєстраційний номер облікової картки платника податків, за яким здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання. Це забезпечить ефективну електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів та іншими реєстрами (базами даних) під час автоматичного продовження відстрочки.

"Запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок цій категорії громадян", - наголосили у відомстві.