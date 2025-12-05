ua en ru
Кабмин упростил автоматическое продление отсрочек для части украинцев

Киев, Пятница 05 декабря 2025 20:02
Кабмин упростил автоматическое продление отсрочек для части украинцев Иллюстративное фото: в Украине упростили автоматическое продление отсрочек (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство обновило механизм автоматического продления отсрочек для тех граждан, которые являются опекунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в Минобороны, решением Кабмина был уточнен перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы автоматически продлить отсрочку опекунов. Речь о тех, кто осуществляет опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

Теперь они смогут предоставить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или удержание. Это обеспечит эффективное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами (базами данных) при автоматическом продлении отсрочки.

"Введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочок этой категории граждан", - подчеркнули в ведомстве.

Важные изменения по отсрочкам

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил новые правила, упрощающие оформление и продление отсрочек от мобилизации.

Согласно решению правительства, теперь более 600 тысяч граждан могут получить продление автоматически, без очередей и лишней бюрократии.

Изменения предусматривают цифровой формат оформления и возможность подачи документов через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Большая часть отсрочек - около 80% - теперь оформляется через приложение "Резерв+", а оставшуюся часть можно будет оформить в любом удобном ЦНАПе. Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом, что исключает необходимость носить с собой бумажные справки.

