Кабмін спростив автоматичне продовження відстрочок для частини українців
Український уряд оновив механізм автоматичного продовження відстрочок для тих громадян, які є опікунами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Як зазначили в Міноборони, рішенням Кабміну було уточнено перелік документів, які необхідно надати, щоб автоматично продовжити відстрочку опікунів. Йдеться про тих, хто здійснює опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.
Тепер вони зможуть надати реєстраційний номер облікової картки платника податків, за яким здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання. Це забезпечить ефективну електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів та іншими реєстрами (базами даних) під час автоматичного продовження відстрочки.
"Запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок цій категорії громадян", - наголосили у відомстві.
Важливі зміни щодо відстрочок
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив нові правила, що спрощують оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.
Згідно з рішенням уряду, тепер понад 600 тисяч громадян можуть отримати продовження автоматично, без черг і зайвої бюрократії.
Зміни передбачають цифровий формат оформлення та можливість подачі документів через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Більша частина відстрочок - близько 80% - тепер оформляється через застосунок "Резерв+", а частину, що залишилася, можна буде оформити в будь-якому зручному ЦНАПі. Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, що виключає необхідність носити з собою паперові довідки.