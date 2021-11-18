ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти співробітників спецслужб Росії

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 листопада 2021 13:07
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти співробітників спецслужб Росії Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти співробітників спецслужб Росії. До списку потрапили 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема під обмеження потрапили росіяни, які очолюють так звані "силові відомства" на окупованому Донбасі. Санкції запроваджуються терміном на три роки та передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів тощо.

Крім російських громадян, у списку значиться колишній заступник начальника управління СБУ в Луганській області Роман Гордидан, колишній співробітник Стаханівського відділу УСБУ в Луганській області Олег Лондарєв, колишній співробітник СБУ Ігор Зубков, які працюють на окупаційний режим у Луганську.

Також у списку вказані донецький "бойовик" Микола Карчук та "чиновник Мін'юсту ДНР" Сергій Ткаченко.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський уточнив санкційні списки, в яких фігурують дружина нардепа Тараса Козака та російські компанії.

До цього Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України затвердила санкції проти людей, пов'язаних із відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Санкції
NEWS
Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну