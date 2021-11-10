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РНБО затвердила нові санкції: хто увійшов до списків

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Київ, Середа 10 листопада 2021 16:42
РНБО затвердила нові санкції: хто увійшов до списків Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України затвердила нові санкції. Зокрема, проти осіб, пов'язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Наступне питання - питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб - чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації", - зазначив він.

Крім того, ухвалено рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються у США. Секретар РНБО додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.

Нагадаємо, у лютому Україна ввела санкції проти Нікарагуа після того, як посол цієї країни в Росії без погодження з Києвом відвідав окупований Крим та відкрив "почесне консульство" з резиденцією у Сімферополі.

МЗС говорило, що таким чином Україна відповіла на зазіхання на свій суверенітет.

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