Кабмін погодив призначення глави Харківської та ще двох ОДА

Харківську ОДА очолить Олексій Кучер
Кабінет міністрів України погодив призначення глави Харківської та ще двох обласних державних адміністрацій (ОДА). Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
Повідомляється, що український уряд погодив такі кандидатури на голів:
Відзначимо, Харківську ОДА на сьогодні очолює Юлія Світлична, однак президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що вона може бути призначена на посаду в Раді національної безпеки і оборони. При цьому тільки в вересні 2019 року Кабінет міністрів підтримав її перепризначення в ОДА, яку вона очолює з жовтня 2016 року.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду були погоджені відставки Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького з поста глави Луганської ОДА. Крім того, стало відомо, що Київську ОДА очолить харківський бізнесмен Олексій Чернишов, а Луганську - Сергій Гайдай.