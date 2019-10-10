Кандидатуру Світличної розглядають на посаду заступника секретаря РНБО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Для Данилова є випробувальний термін на посаді секретаря РНБО

Глава Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична може бути призначена на посаду у Раду національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що Олексій Данилов прийшов не замість Олександра Данилюка.

"Пан Данилов прийшов не замість пана Данилюка. Пан Данилов там був. Він професійна людина і знається на цьому питанні", - заявив він.

За його словами, для Данилова є випробувальний термін на посаді секретаря РНБО.

"Я хочу побачити результат роботи РНБО. Я знаю, що є така пропозиція, щоб пані Світлична туди увійшла. Вона вже ввійшла? Давайте говорити про те, що вже відбулось", - відзначив він.

Нагадаємо, 9 жовтня Юлія Світлична подала електронну декларацію на посаду заступника секретаря РНБО.

27 вересня президент підписав наказ про звільнення Данилюка. За словами Данилюка, він пішов у відставку, не бажаючи брати участь в "підкилимних іграх деяких персонажів".

Після цього Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.