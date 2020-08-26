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Кабмін погодив призначення голів Черкаської і Кіровоградської ОДА

Автор: Игорь Литвиненко

Черкаську і Кіровоградську ОДА повинні очолити Сергій Сергійчук та Андрій Назаренко

Кабінет міністрів погодив призначення глав Черкаської та Кіровоградської обласних державних адміністрацій. Зокрема, узгоджені кандидатури Сергія Сергійчука (Черкаська ОДА) та Андрія Назаренка (Кіровоградська ОДА).

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Далі кандидатури повинні бути призначені на посади президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, Сергій Сергійчук до призначення працював в Службі безпеки України і на державній службі. Серед його пріоритетів - зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси - Київ, якісний інтернет в області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра.

Андрій Назаренко до 2010 року займався дипломатичною кар'єрою за кордоном. З 2010 року живе на території Кіровоградської області. Кандидат має намір залучити інвестиції в переробку та зберігання сільгосппродукції, створити нові робочі місця, підвищити якість питної води та побудувати діагностичні центри.

Нагадаємо, після резонансного затримання на хабарі Андрія Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА претендував Валерій Міщенко, однак у нього знайшли конфлікт інтересів і уряд відмовився погоджувати його кандидатуру.

Також РБК-Україна писало, що Черкаську ОДА з листопада 2019 року очолює Роман Боднар.

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