Кабмін передумав пропонувати Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

У кандидата знайшли конфлікт інтересів

Кабінет міністрів України передумав рекомендувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА). У нього може бути конфлікт інтересів.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, після того, як Міщенка заслухали на засіданні уряду, прийняли рішення не рекомендувати його кандидатуру.

"Репутація голів ОДА має бути кришталево чистою та мати підтримку в своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, на засіданні 5 серпня Кабінет міністрів визначився з кандидатурою Міщенка; про нього відомо, що він є аграрієм і числиться керівником низки агрофірм у Кіровоградській області.

Попередній голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь був звільнений після скандального затримання на великому хабарі.

За даними слідства, він разом з ще одним чиновником вимагав хабар у сумі майже 2 млн гривень. На початку липня Вищий антикорупційний суд відпустив Балоня під заставу.