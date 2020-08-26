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Кабмин согласовал назначение глав Черкасской и Кировоградской ОГА

Автор: Игорь Литвиненко

Черкасскую и Кировоградскую ОГА должны возглавить Сергей Сергийчук и Андрей Назаренко

Кабинет министров согласовал назначение глав Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций. В частности, согласованы кандидатуры Сергея Сергийчука (Черкасская ОГА) и Андрея Назаренко (Кировоградская ОГА).

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 августа.

Далее кандидатуры должны быть назначены на должности президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, Сергей Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе. Среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.

Андрей Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом. С 2010 года живет на территории Кировоградской области. Кандидат намерен привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и построить диагностические центры.

Напомним, после резонансного задержания на взятке Андрея Балоня на пост главы Кировоградской ОГА претендовал Валерий Мищенко, однако у него нашли конфликт интересов и правительство отказалось согласовывать его кандидатуру.

Также РБК-Украина писало, что Черкасскую ОГА с ноября 2019 года возглавляет Роман Боднар.

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