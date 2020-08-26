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Названо кандидатів на голів Черкаської і Кіровоградської ОДА

Київ, Середа 26 серпня 2020 12:25
Названо кандидатів на голів Черкаської і Кіровоградської ОДА
Фото: Сергій Трофімов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Зеленського хочуть змінити голову Черкаської ОДА

Кабінет міністрів України сьогодні погодить призначення нових голів Черкаської та Кіровоградської обласних державних адміністрацій (ОДА). На ці посади претендують, відповідно, Сергій Сергійчук та Андрій Назаренко.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов.

За його словами, керівництво Черкаської ОДА пропонується передати Сергію Сергійчуку. До цього він працював в Службі безпеки України і на державній службі.

"Його пріоритети - зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси - Київ, якісний інтернет в області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра", - зазначив Трофімов.

Він додав, що на голову Кіровоградської ОДА подана кандидатура Андрія Назаренка. Проживає в області з 2010 року після завершення дипломатичної кар'єри за кордоном. Кандидат має намір залучити інвестиції в переробку та зберігання сільгосппродукції, створити нові робочі місця, підвищити якість питної води та побудувати діагностичні центри.

Нагадаємо, після резонансного затримання на хабарі Андрія Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА претендував Валерій Міщенко, однак у нього знайшли конфлікт інтересів і Кабмін передумав погоджувати його кандидатуру.

Зазначимо, Черкаську ОДА з листопада 2019 року очолює Роман Боднар.

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