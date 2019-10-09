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Ляпіну звільнили з посади голови Державної регуляторної служби

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:37
Ляпіну звільнили з посади голови Державної регуляторної служби
Фото: Ксенія Ляпіна (УНІАН)

Рішення прийняв уряд

Кабінет міністрів на засіданні 9 жовтня 2019 року вирішив звільнити Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Також уряд прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної регуляторної служби України на Олега Мірошниченка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Ксенію Ляпіну головою Державної регуляторної служби України в січні 2015 року.

Ксенія Ляпіна - народний депутат Верховної Ради 4-7 скликань. Перебувала в партіях НУНС і "Народний фронт".

Як повідомляло РБК-Україна, 25 вересня Кабінет міністрів України звільнив керівників дев'яти державних структур.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 2 жовтня заявив, що у зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби більшість співробітників Державної митної служби будуть звільнені.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКсения Ляпинаправительство
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