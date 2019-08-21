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Кабмін знизив навантаження на місцеві бюджети по житлу для переселенців

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 16:59
Кабмін знизив навантаження на місцеві бюджети по житлу для переселенців
Ілюстративне фото (rv.gov.ua)

Зокрема, уряд зменшив розмір співфінансування заходів щодо забезпечення ВПО житлом

Кабінет міністрів України знизив навантаження на місцеві бюджети для забезпечення житлом внутрішніх переселенців. Таке рішення уряд прийняв у ході засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, уряд схвалив проект постанови "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України".

Так, проект передбачає підвищення спроможності органів місцевого самоврядування чи відповідних військово-цивільних адміністрацій в частині забезпеченні ВПО житлом шляхом зменшення розміру співфінансування відповідних заходів з місцевого бюджету з 50% до 30%.

Нагадаємо, в кінці червня повідомлялося, що в Україні запрацював новий механізм розподілу і надання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб.

Так, Кабінет міністрів України затвердив Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядок надання у тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Як писало РБК-Україна, раніше Верховній раді України пропонували дозволити експеримент з обміну житла переселенців, яке знаходиться на непідконтрольних української влади територіях, на житло на підконтрольних територіях.

Відзначимо також, уряд Німеччини виділить додатково майже 85 млн євро для розвитку соціальної інфраструктури на сході України і допомоги переселенцям. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на будівництво приміщень для ВПО.

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