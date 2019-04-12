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Німеччина виділить понад 80 млн євро на допомогу переселенцям

Новини » Політика    12.04.2019 - 15:59
Німеччина виділить понад 80 млн євро на допомогу переселенцям
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти направлять зокрема на будівництво приміщень для внутрішньо переміщених осіб

Уряд Німеччини виділить додатково майже 85 млн євро для розвитку соціальної інфраструктури на сході України та допомоги переселенцям в Україні. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що зокрема ці кошти направлять на будівництво приміщень для ВПО.

Німеччина виділить понад 80 млн євро на допомогу переселенцям

"Сигналом на підтримку нашої країни стало рішення німецького уряду виділити додаткові майже 85 млн євро, які зокрема будуть спрямовані на будівництво приміщень для внутрішньо переміщених осіб та розвиток соціальної інфраструктури на сході України. Ми це високо цінуємо!" - сказав глава держави.

Нагадаємо, в листопаді 2018-го канцлер ФРН Ангела Меркель під час свого візиту до Києва заявила, що Німеччина готова виділити додаткові 75 млн євро на підтримку переселенців з Донбасу.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд Німеччини передав Україні 9 млн євро на створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також на розвиток інфраструктури, зокрема, ремонт шкіл і дитсадків, у містах, що приймають переселенців.

Додамо, в 2017 році повідомлялося, що Україна і Німеччина готують програму професійного навчання для переселенців.

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