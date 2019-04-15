Раді пропонують експеримент з обміну житла на непідконтрольних територіях

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Йдеться про житло, що знаходиться у власності переселенців

Верховній раді України пропонують дозволити експеримент з обміну житла переселенців, що знаходиться на непідконтрольних українській владі територіях, на житло на підконтрольних територіях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись відповідний законопроект №10208, опублікований на сайті ВР.

Так, законопроектом "Про проведення експерименту з обміну житла, яке перебуває у власності внутрішньо переміщених осіб на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей" пропонується законодавчо забезпечити проведення експерименту.

Зокрема, житло ВПО, що знаходиться на непідконтрольних українській владі територіях, пропонується обмінювати на інше рівноцінне (або краще) житло на підконтрольних українській владі територіях, задля створення умов для переселення таких осіб на постійне місце проживання у безпечні регіони країни.

"Крім гарантування прав власності громадян, законопроект передбачає створення нових робочих місць на територіях заселення для працевлаштування ВПО, які переселяються на нове постійне місце проживання, а також для працевлаштування інших громадян, які проживають на територіях заселення", - зазначають автори закону.

Нагадаємо, уряд Німеччини виділить додатково майже 85 млн євро для розвитку соціальної інфраструктури на сході України і допомоги переселенцям. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на будівництво приміщень для ВПО.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018 року окупаційна адміністрація на території окремих районів Луганської області загрожувала відібрати житлові приміщення у осіб, які тимчасово покинули територію області, і передати їх членам незаконних збройних формувань.