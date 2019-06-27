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В Україні запрацював новий механізм надання житла для ВПО

Новини » Суспільство    27.06.2019 - 13:19
В Україні запрацював новий механізм надання житла для ВПО
Фото: переселенці (rv.gov.ua)

Запроваджується механізм бальної системи розподілу та надання житлових приміщень для переселенців

В Україні запрацював новий механізм розподілу та надання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Вказано, що Кабінет міністрів України затвердив Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядок надання у тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Реалізація положень постанови дозволяє:

  • застосовувати справедливий прозорий механізм бальної системи розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО;
  • забезпечити житловими приміщеннями найбільш уразливі категорії населення з числа ВПО: сім'ї з неповнолітніми дітьми, в тому числі з інвалідністю; вагітних жінок; осіб, які втратили працездатність; осіб пенсійного віку;
  • пришвидшити інтеграцію ВПО у приймаючі громадах.

Зазначається, що в основу порядку покладено бальну систему розподілу житла за критеріями вразливості.

"Новоприйняте Урядове рішення дозволить застосовувати однаковий підхід щодо ефективного використання коштів субвенції, за якої у співфінансуванні МТОТ та місцевої влади здійснюється купівля житла для ВПО", - пояснили у Кабміні.

Нагадаємо, раніше Верховній раді України пропонували дозволити експеримент з обміну житла переселенців, яке знаходиться на непідконтрольних української влади територіях, на житло на підконтрольних територіях.

Як писало РБК-Україна, уряд Німеччини виділить додатково майже 85 млн євро для розвитку соціальної інфраструктури на сході України і допомоги переселенцям. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на будівництво приміщень для ВПЛ.

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