Кабмин изменил правила бронирования, 100% у ОПК не будет: детали решения

Кабмин принял решение по созданию честных и понятных условий как для тыла, так и для военных.

Критичность предприятий - отныне критичность предприятия будут отделяться от его экономических показателей. Отраслевые и региональные критерии будут обновлены и будут проверены на злоупотребление.

Ограничение 100% брони - полное безусловное бронирование отменяют для всех, поскольку раньше это открывало пространство для злоупотреблений и создание компаний специально под бронь.

В то же время, предприятия ОПК и энергетики в случае производственной потребности смогут подать обоснованное обращение в Координационный центр.

Мобилизационные обязательства - Готовится механизм 100% бронирования при регулярном добровольном привлечении части работников в ряды ВСУ на четко определенный срок с сохранением рабочего места и зарплаты.

"Безусловное полное бронирование нечестно по отношению к служащим и открывает пространство для злоупотреблений. Были компании, созданные специально под бронирование, и это стало бизнесом", - отметил Корецкий.

Министерство обороны и Министерство экономики совместно с бизнесом должны проработать все условия, чтобы правительство утвердило прозрачный и действенный механизм до 1 декабря.

Кроме того, Минобороны усиливает ответственность за уклонение от службы, чтобы правила были одинаковыми для всех.

Главная цель нововведений - навести порядок в системе, искоренить злоупотребления и обеспечить возможность ротаций для военных на фронте.