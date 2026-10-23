Кабмін змінив правила бронювання, 100% у ОПК не буде: деталі рішення

Максимальний рівень бронювання працівників відтепер не становитиме 100%, зокрема для підприємств енергетики та ОПК. Кабмін фіналізував відповідні зміни до системи бронювання.
Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
Кабмін ухвалив рішення задля створення чесних і зрозумілих умов як для тилу, так і для військових.
Критичність підприємств - Відтепер критичність підприємства відокремлюватимуть від його економічних показників. Галузеві та регіональні критерії оновлять і перевірятимуть на зловживання.
Обмеження 100% броні - Повне безумовне бронювання скасовують для всіх, оскільки раніше це відкривало простір для зловживань і створення компаній спеціально під бронь.
Водночас підприємства ОПК та енергетики у разі виробничої потреби зможуть подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.
Мобілізаційні зобов'язання - Готується механізм 100% бронювання за умови регулярного добровільного залучення частини працівників до лав ЗСУ на чітко визначений термін із збереженням робочого місця та зарплати.
"Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом", - зазначив Корецький.
Міністерство оборони та Міністерство економіки спільно з бізнесом мають пропрацювати всі умови, аби уряд затвердив прозорий і дієвий механізм до 1 грудня.
Окрім цього, Міноборони посилює відповідальність за ухилення від служби, щоб правила були однаковими для всіх.
Головна мета нововведень - навести лад у системі, викорінити зловживання та забезпечити можливість ротацій для військових на фронті.
Нагадаємо, раніше Кабмін готував зміни щодо бронювання від мобілізації, які передбачали скорочення лімітів для ключових галузей та зміну формули розрахунку квот.
Зокрема, уряд хотів скоротити бронювання в ОПК до 85%, проти чого виступали представники галузі, після чого Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову, залишивши відсотки на доопрацювання.