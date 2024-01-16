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Кабмин отменил ограничения для бронирования военнообязанных сотрудников ОПК

Иллюстративное фото: Кабмин отменил ограничения для бронирования военнообязанных сотрудников ОПК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство решило изменить порядок бронирования военнообязанных сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Были отменены ограничения в этом вопросе.

Об сказано в заявлении Министерства экономики Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По информации ведомства, сегодня, 16 января, во время заседания Кабмина были внесены изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года.

Изменения предусматривают, что военнообязанные сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые Минстратегпром определил критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

  • независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
  • без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

"Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности", - объяснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко. 

По его словам, это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства. 

Бронирование от мобилизации

Напомним, в Украине с начала полномасштабной вторжения россиян объявлена мобилизация. 

При этом у предприятий есть возможность бронировать своих сотрудников от призыва на воинскую службу. 

В январе прошлого года такую возможность предоставили не только государственным, стратегическим предприятиям или поставщикам Минобороны.

Забронировать своих сотрудников могут те предприятия, которые критически важны для функционирования экономики и отвечают ряду критериев. 

 

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