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В Украине обновили правила бронирования работников предприятий: что изменилось

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Украина, Понедельник 30 января 2023 23:30
В Украине обновили правила бронирования работников предприятий: что изменилось Фото: в Украине обновили правила бронирования работников предприятий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство утвердило новые правила бронирования работников от мобилизации. Теперь это могут делать не только государственные, стратегические предприятия или поставщики Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров.

Как сообщается, документ позволяет забронировать часть работников от мобилизации только тем предприятиям, организациям и учреждениям, которые критически важны для функционирования экономики и отвечают трем из семи критериев, указанных в постановлении Кабмина.

  • Общая сумма уплаченных налогов и других сборов превышает 1,5 млн евро в год.
  • Сумма поступлений в иностранной валюте превышает эквивалент 32 млн евро.
  • Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности страны согласно постановлению Кабмина №83 от 2015 года.
  • Предприятия имеют важное значение в области национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Критерии определяют профильные министерства или ОГА "с учетом потребностей общин".
  • Предприятия отсутствует задолженность по уплате ЕСВ.
  • Размер зарплаты на предприятии - не менее средней зарплаты по региону.
  • Предприятие является резидентом "Дія.City". Это специальный правовой режим для IT-индустрии. Он начал действовать в феврале 2022 года.

Отмечено также, что коммунальные предприятия, информационные телеканалы, учреждения в сферах культуры, здоровья, образования и науки и в социальной сфере могут соответствовать только двум из вышеуказанных критериев.

Отдельное исключительное право бронирования работников установлено для органов власти, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ.

Предприятия и органы власти могут установить бронирование на 50% работников сроком до шести месяцев.

"В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнослужащих может превышать 50%. К предприятиям, учреждениям и организациям ТЭК, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию", - говорится также в документе.

Напомним, 27 января Кабинет министров Украины утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Также ранее мы писали, что в ВСУ объяснили,что делать при вручении повестки при наличии бронирования от призыва.

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Кабинет Министров Украины мобилизация в Украине
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