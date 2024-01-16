Кабмін скасував обмеження для бронювання військовозобов'язаних співробітників ОПК

Український уряд вирішив змінити порядок бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Було скасовано обмеження щодо цього питання.
Про це сказано у заяві Міністерства економіки України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
За інформацією відомства, сьогодні, 16 січня, під час засідання Кабміну було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року.
Зміни передбачають, що військовозобов'язані співробітники підприємств, установ та організацій, які Мінстратегпром визначив критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:
"Тепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю та без урахування рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.
За його словами, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.
Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян оголошено мобілізацію.
При цьому підприємства мають можливість бронювати своїх співробітників від призову на військову службу.
У січні минулого року таку можливість надали не тільки державним, стратегічним підприємствам чи постачальникам Міноборони.
Забронювати своїх співробітників можуть ті підприємства, які критично важливі для функціонування економіки та відповідають низці критеріїв.
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