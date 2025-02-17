НАТО будет перенимать опыт украинских военных в новом центре JATEC

НАТО будет перенимать боевой опыт украинских военных для усиления обороны и сдерживания России. В Польше открылся центр "НАТО-Украина", где союзники будут учиться украинским тактикам.

Об этом рассказала заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на церемонии открытия JATEC, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию .

В понедельник в Польше начал работу Центр обучения, тренинга и анализа "НАТО-Украина", который будет заниматься подготовкой, образованием и анализом опыта украинских военных в противостоянии с российской агрессией.

Она подчеркнула, что этот центр является уникальной совместной инициативой НАТО и страны-партнера, которая позволит непосредственно перенимать боевой опыт украинских военных.

"Мы будем учиться у Украины и учиться из их опыта борьбы с российской агрессией из первых уст", - отметила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

По ее словам, JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) усилит сектор безопасности и обороны Украины, укрепит сдерживание и оборону в долгосрочной перспективе, а также будет способствовать полной оперативной совместимости ВСУ с силами Альянса.

Шекеринская также отметила, что НАТО продолжает оказывать Украине масштабную военную помощь. На данный момент союзники уже передали 99% всей обещанной военной поддержки, в частности оружейное оборудование и боеприпасы.

Новый центр обучения в Польше станет платформой для усиления сотрудничества между НАТО и Украиной в сфере безопасности.