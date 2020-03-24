Кабмін сформує стратегічну економічну раду розвитку України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В уряді допускають що економічна криза через коронавірус буде сильніша, ніж у 2008 році

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів сформує стратегічну економічну раду розвитку України. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем’єра, уряд разом з бізнесом і науковцями будуть шукати шляхи, як найбільш мяко пройти нову економічну кризу.

"Ми формуємо сьогодні - переглядаємо бюджет і формуємо стабілізаційний фонд держави, який власне буде використаний на такі швидкі рішення як швидка допомога. Окремо, ми сформуємо експертну стратегічну раду. Вже буквально завтра буде ще один етап переговорів з бізнесом, академіками, експертами, які будуть формувати стратегічну економічну раду розвитку України. Будемо приймати спільно стратегічні кроки, які дадуть найбільш мяко пройти цей етап економічної кризи і дадуть можливість почати розвивати економіку після очевидної кризи, яка буде в світі", - заявив Шмигаль.

Так, в уряді допускають що економічна криза через коронавірус буде сильніша, ніж у 2008 році.

"Сьогодні міжнародні експерти оцінюють, що і криза буде потужніше ніж була в 2008 році. Тому ми вже сьогодні працюємо спільно з Міністерством фінансів, спільно з Мінекономіки, з МВФ в тому числі, над розробкою і коригуванням макропрогнозу, над розробкою механізму стимулювання бізнесу і над впровадженням уже найближчим часом в квітні-травні програми підтримки людей", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, за даними МВФ, світовій економіці загрожує "великий збиток" через пандемію коронавірусу COVID-19, який може бути навіть більше, ніж у 2009 році, і вимагатиме безпрецедентної реакції.

МВФ готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки. У якості першої лінії захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними проблемами в платіжному балансі. На ці потреби можуть бути виділені 50 млрд доларів країнам, що розвиваються.