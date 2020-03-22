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Україна веде переговори з МВФ щодо фінансової допомоги

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 19:54
Україна веде переговори з МВФ щодо фінансової допомоги
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд розробляє план підтримки економіки під час пандемії

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо фінансової допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні опублікованому в Telegram.

За словами очільника уряду, наразі ведуться переговори з іншими країнами та міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі МВФ, щодо отримання допомоги для подолання коронавірусу в Україні.

"За таких умов уряд розуміє, що не може не думати про економічні наслідки ... Ми зібрали найкращих експертів, науковців, бізнесменів й розробляємо план підтримки економіки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що в Україні буде створено спеціальний стабілізаційний фонд для подолання наслідків спалаху коронавірусу. Керівникам областей було доручено до наступного селекторної наради скласти список потреб.

Також РБК-Україна писало, що Національний банк України домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчими тижнями.

Крім того, 16 березня президент Володимир Зеленський звернувся до Міжнародного валютного фонду за фінансовою допомогою для подолання наслідків коронавірусу в Україні.

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