ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 09:33
Кабмін дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

На час карантину планові операції були заборонені

Кабінет міністрів дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, карантин в Україні вже триває близько 50 днів, і є необхідність у проведенні планових операцій. У тому числі за життєвими показниками.

"Сьогодні під час урядової наради мною було ініційовано проведення позачергового засідання уряду. Як ви знаєте, на час карантину були заборонені планові операції. У тому числі госпіталізації. Таким чином було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни в 211. Вже відразу після опублікування, думаю вже завтра, у нас в країні будуть вирішені проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками. Тобто, якщо проведення цих операції необхідно людині, для зниження ризику життю та здоров'ю людини", - повідомив Степанов.

Він додав, що в госпіталізації будуть здійснюватися тільки після тестування методом ПЛР.

Нагадаємо, у середині березня в Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало скасувати всім лікарям заплановані операції. Проведення всіх операцій було відкладено на період карантину.

У Єгипті частково відновлюють роботу готелів для туристів Черкаська ОДА оскаржить в суді рішення про послаблення карантину в Черкасах
Новини України Кабінет Міністрів Україниоперациякарантин
News
On Top