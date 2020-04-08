Кабмін розгляне посилення відповідальності за підпал рослинності

Ілюстративне фото (flickr)

Уряд пропонуватиме підняти штрафи для паліїв

Уряд на сьогоднішньому засіданні може ініціювати збільшення адміністративних штрафів за самовільне випалювання рослинності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

Крім збільшення штрафів, уряд також розгляне можливість введення кримінальної відповідальності за навмисні підпали.

"Окрім боротьби з пандемією, ми маємо ініціювати перед Верховною радою України підняття адмінштрафів для паліїв, а, можливо, і криміналізувати покарання за такі дії! Невинні, на перший погляд, для наших громадян "шашлики" та спалення листя забруднює не лише повітря, а знищує гектари лісів, убиває екосистему, невинних тварин та їх малюків", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, раніше поліція знайшла винуватця пожежі у Чорнобильскій зоні. Житель села Рагівка підпалив сміття та траву, а вітер перекинув вогонь далі.

Внаслідок таких дій, пожежа охопила 5 га Чорнобильського лісу. Станом на другу половину дня 7 квітня площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася в три рази.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді зареєстрували законопроект, який пропонує посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності.