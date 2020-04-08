Кабмин рассмотрит усиление ответственности за поджог растительности

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Правительство предлагает поднять штрафы для поджигателей

Правительство на сегодняшнем заседании может инициировать увеличение административных штрафов за самовольное выжигание растительности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Кроме увеличения штрафов, правительство также рассмотрит возможность введения уголовной ответственности за умышленные поджоги.

"Кроме борьбы с пандемией, мы должны инициировать перед Верховной радой Украины поднятие админштрафов для поджигателей, а, возможно, и криминализировать наказание за такие действия! Невинные, на первый взгляд, для наших граждан "шашлыки" и сожжение листьев загрязняет не только воздух, а уничтожает гектары лесов, убивает экосистему, невинных животных и их малышей", - отметил Немчинов.

Напомним, ранее полиция нашла виновника пожара в Чернобыльской зоне. Житель села Раговка поджег мусор и траву, а ветер перекинул огонь дальше.

В результате таких действий, пожар охватил 5 гектаров Чернобыльского леса. По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза.

Также РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.