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Кабмин рассмотрит усиление ответственности за поджог растительности

Новости » Политика     08.04.2020 - 10:33
Кабмин рассмотрит усиление ответственности за поджог растительности
Иллюстративное фото (flickr)

Правительство предлагает поднять штрафы для поджигателей

Правительство на сегодняшнем заседании может инициировать увеличение административных штрафов за самовольное выжигание растительности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Кроме увеличения штрафов, правительство также рассмотрит возможность введения уголовной ответственности за умышленные поджоги.

"Кроме борьбы с пандемией, мы должны инициировать перед Верховной радой Украины поднятие админштрафов для поджигателей, а, возможно, и криминализировать наказание за такие действия! Невинные, на первый взгляд, для наших граждан "шашлыки" и сожжение листьев загрязняет не только воздух, а уничтожает гектары лесов, убивает экосистему, невинных животных и их малышей", - отметил Немчинов.

Напомним, ранее полиция нашла виновника пожара в Чернобыльской зоне. Житель села Раговка поджег мусор и траву, а ветер перекинул огонь дальше.

В результате таких действий, пожар охватил 5 гектаров Чернобыльского леса. По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза.

Также РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.

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Новости Украины пожарКабинет Министров Украиныподжог
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