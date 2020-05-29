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Кабмін очікує зростання безробіття до 9,5%

Новини » Економіка     29.05.2020 - 00:50
Кабмін очікує зростання безробіття до 9,5%
Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)

Серед зареєстрованих безробітних 57% становлять жінки та 43% - чоловіки

У Кабінеті міністрів очікують зростання рівня безробіття в Україні у 2020 році. За прогнозами НБУ, безробіття може зрости до 9,5%.

Про це йдеться в урядовій програмі стимулювання економіки, ухваленій на вчорашньому засіданні Кабміну.

В документі наголошується, що криза не закінчиться разом з тимчасовим припиненням поширенням коронавірусу і падіння економіки може тривати впродовж року.

"У підсумку, за прогнозами НБУ, Україна у 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14.5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9.5%)", - йдеться в документі.

Як зазначається, серед зареєстрованих безробітних 57% становлять жінки та 43% - чоловіки. Більше половини зареєстрованих безробітних працювали в сфері торгівлі та ремонту, сільського господарства та переробної промисловості. Понад 42% зареєстрованих безробітних старші за 45 років.

Для зменшення наслідків кризи та розвитку ринку праці Кабмін пропонує ініціативи щодо збереження робочих місць, створення нових, та підвищення кваліфікації безробітних.

Так, створення робочих місць заплановано у сільському та лісовому господарствах, на будівництві доріг та інфраструктури, у галузі благоустрою, громадських, соціальних робіт та оцифрування документів. Також планується заповнення вакансій у ДСНС та у сфері поштових послуг.

Нагадаємо, станом на травень кількість офіційних безробітних в Україні перевищила півмільйона осіб, це майже на половину більше, ніж навесні минулого року.

Як писало РБК-Україна, в Україні діють податкові пільги через карантин: допомогу по частковому безробіттю дозволили отримувати і підприємцям.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українибезработица
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