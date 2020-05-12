ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Роботодавці почали подавати документи на допомогу по частковому безробіттю

Новини » Економіка     12.05.2020 - 14:51
Роботодавці почали подавати документи на допомогу по частковому безробіттю
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

У держбюджеті на допомогу по частковому безробіттю передбачено 4,7 млрд грн

Кількість поданих пакетів документів від роботодавців на отримання фінансової допомоги по частковому безробіттю з 4 травня вже склала 6873. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За даними прес-служби на сьогодні вже прийнято 1715 позитивних рішень, що дозволить забезпечити виплати для 25 777 працівників. У стадії розгляду - 3339 пакетів документів, і прийом заявок продовжується.

"Загалом на цю програму спрямовано 4,7 млрд грн. Якщо ми розумітимемо, що потрібно більше коштів, будемо додавати через перерозподіл коштів", - прокоментував голова Мінекономрозвитку Ігор Петрашко.

Для подання документів та отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям необхідно звертатися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ.

Детальна інструкція оприлюднена на сайті Державного центру зайнятості.

Допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які:

  • - зупинили або ж скоротили діяльність через карантин;
  • - сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до Центру зайнятості.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. З державного бюджету на фінансову допомогу Фонду для виплати по частковому безробіттю виділено 4,723 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

Теги Новини України безработица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся