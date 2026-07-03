Кто отвечает за повышение тарифов на воду в Украине: четкий ответ Свириденко

Ответственность за цены на воду возложена на местные администрации на уровне областей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству.

"Действительно, ценообразования по тарифу на воду переданы местным администрациям на уровень областей. Это полная их ответственность", - сказала она.

Свириденко отметила, что задача Рады - осуществлять парламентский контроль, а Кабмин соответственно должен осуществлять правительственный.

Кроме того, премьер рассказала и о долгах за тепло, которые она назвала "большой проблемой". Она отметила, что, по словам первого вице-премьер-министра энергетики, задолженность перед "Нефтегазом" составляет 180 млрд гривен.

"Мы на протяжении последних 2-3 недель проводили совещание с областными государственными администрациями, особенно сложная ситуация в прифронтовых территориях, потому что там есть наибольший объем задолженности", - сообщила Свириденко.

По ее словам, необходимо "найти правильный баланс", который позволит прифронтовым областям прифронтовым работать и при этом не позволит наращивать долги.

"Мы ищем решения и на уровне законодательства будем обсуждать на уровне комитетов, и ищем другие нормативные решения, которые мы можем принять как правительство для того, чтобы эту ситуацию разрешить", - отметила премьер.