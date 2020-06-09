Кабмін представить оновлену програму дій на цьому тижні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд Ради і підтримати її 18-19 червня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів готовий до кінця цього тижня представити оновлений варіант програми дій. При цьому він зазначив, що першу редакцію програми діяльності Кабміну не підтримала Верховна рада.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з членами Кабміну, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів, передає прес-служба Офісу президента.

"Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів "Слуги народу". Як повідомив прем'єр-міністр, уряд уважно пропрацював всі конструктивні пропозиції і готовий на цьому тижні представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0", - заявив Зеленський.

При цьому, прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд Ради та підтримати її 18-19 червня. За його словами, у новій програмі врахували всі рекомендації та зауваження від комітетів, завдання з політичних програм президента та партії "Слуга народу".

Нагадаємо, програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

Крім того, у Раду внесли постанову про необхідність доопрацювання програми діяльності Кабміну.

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Автор: Лера Полищук