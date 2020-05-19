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Програму діяльності Кабміну не підтримала половина комітетів Ради

Новини » Політика     19.05.2020 - 13:18
Програму діяльності Кабміну не підтримала половина комітетів Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

В парламенті очікують внесення нового проекту програми дій Кабміну

Програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Верховної ради України. Там очікують внесення нового проекту програми діяльності уряду.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, вже 12 комітетів парламенту не підтримали внесену Кабіном програму.

"Ми зараз очікуємо розгляд даного проекту програми в комітетах. Ми знаємо, що 12 комітетів дали негативну рецензію цій програмі. Я думаю і так прогнозую, що кількість комітетів додасться. І після результатів, ми подивимось який реальний стан. Однозначно, ми будемо спілкуватись з урядом щодо того, щоб було подана інша програма", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше у Раду внесли постанову про необхідність доопрацювання програми діяльності Кабміну. До цього комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував повернути програму діяльності Кабміну на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипроектВерховна РадаРуслан Стефанчук
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