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В Раду внесли постанову про необхідність доопрацювання програми діяльності уряду

Новини » Політика     12.05.2020 - 14:33
В Раду внесли постанову про необхідність доопрацювання програми діяльності уряду
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Автор постанови - глава комітету ВР з питань економічного розвитку 

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті. Автор документу - глава комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Верховна рада України постановляє: Кабінету міністрів України доопрацювати Програму діяльності Кабінету міністрів України з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній раді повернути програму діяльності Кабінету міністрів на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час її обговорення.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики прийняв рішення по програмі діяльності Кабінету міністрів. Комітет визнав документ таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Крім того, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності уряду. У комітеті документ назвали "рефератом".

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
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