ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін пропонує ратифікувати ЗВТ з Ізраїлем

Новини » Політика    17.04.2019 - 13:01
Кабмін пропонує ратифікувати ЗВТ з Ізраїлем
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

ЗВТ з Ізраїлем не буде поширюватися на Крим і окупований Донбас

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Ізраїлем. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Україна та Ізраїль уклали угоду про зону вільної торгівлі 21 січня 2019 року в Єрусалимі. Вона набуває чинності через 60 днів після дати останньої дипломатичної ноти, якою сторони повідомляють одна одній про виконання всіх необхідних внутрішніх процедур.

Кабінет міністрів пропонує парламенту ратифікувати угоду з позначкою, що дія зони вільної торгівлі не поширюються на окуповані Крим і Донбас до відновлення цілісності України.

 

Фото: проект закону

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після набуття чинності угоди про ЗВТ з Ізраїлем скасують мита для близько 80% українських товарів і близько 70% на ізраїльську промислову продукцію.

На початку березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара найближчим часом розраховує підписати угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

 

Україна вийшла з військової угоди в рамках СНД
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниІзраїльЗВТ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся