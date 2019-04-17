Кабмін пропонує ратифікувати ЗВТ з Ізраїлем

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

ЗВТ з Ізраїлем не буде поширюватися на Крим і окупований Донбас

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Ізраїлем. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Україна та Ізраїль уклали угоду про зону вільної торгівлі 21 січня 2019 року в Єрусалимі. Вона набуває чинності через 60 днів після дати останньої дипломатичної ноти, якою сторони повідомляють одна одній про виконання всіх необхідних внутрішніх процедур.

Кабінет міністрів пропонує парламенту ратифікувати угоду з позначкою, що дія зони вільної торгівлі не поширюються на окуповані Крим і Донбас до відновлення цілісності України.

Фото: проект закону

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після набуття чинності угоди про ЗВТ з Ізраїлем скасують мита для близько 80% українських товарів і близько 70% на ізраїльську промислову продукцію.

На початку березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара найближчим часом розраховує підписати угоду про зону вільної торгівлі з Україною.