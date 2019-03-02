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Туреччина розраховує на ЗВТ з Україною найближчим часом

Новини » Політика    02.03.2019 - 15:36
Туреччина розраховує на ЗВТ з Україною найближчим часом
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)

Переговори між Києвом та Анкарою знаходяться на останній стадії

Туреччина найближчим часом розраховує підписати угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Чавушоглу зазначив, що на сьогодні тривають переговори про ЗВТ ще з 17 країнами, в тому числі Еквадором, Україною, Японією, Таїландом та Індонезією.

"З Україною, зокрема, переговори знаходяться на останньому етапі. Угоду про вільну торгівлю з Україною, можливо, буде підписано найближчим часом. З Японією угоду буде підписано в червні", - заявив він.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що Україна і Туреччина незабаром почнуть консультації щодо ЗВТ.

"Ми говорили про нашу майбутню угоду про ЗВТ під час засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина. 4 млрд доларів товарообігу - це дуже далеко від нашого потенціалу", - розповідав голова МЗС України Павло Клімкін.

Раніше передбачалося, що Україна і Туреччина до кінця 2018 року підпишуть угоду про ЗВТ.

"Ми віримо, що завдяки цій угоді зможемо досягти нашої мети - торгового балансу обсягом 10 млрд доларів ", - зазначив турецький президент Реджеп Ердоган.

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Новини України ТурцияЗВТМевлют Чавушоглу
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