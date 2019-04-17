ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем

Новости » Политика    17.04.2019 - 13:01
Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

ЗСТ с Израилем не будет распространяться на Крым и оккупированный Донбасс

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, Украина и Израиль заключили соглашение о зоне свободной торговли 21 января 2019 года в Иерусалиме. Она вступает в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны сообщают друг другу о выполнении всех необходимых внутренних процедур.

Кабинет министров предлагает парламенту ратифицировать соглашение с пометкой, что действие зоны свободной торговли не распространяются на оккупированные Крым и Донбасс до восстановления целостности Украины.

 

Фото: проект закона

Напомним, ранее сообщалось, что после вступления в силу соглашения о ЗСТ с Израилем отменят пошлины для около 80% украинских товаров и около 70% на израильскую промышленную продукцию.

В начале марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговле с Украиной.

 

Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныИзраильЗСТ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь