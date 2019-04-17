Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

ЗСТ с Израилем не будет распространяться на Крым и оккупированный Донбасс

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, Украина и Израиль заключили соглашение о зоне свободной торговли 21 января 2019 года в Иерусалиме. Она вступает в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны сообщают друг другу о выполнении всех необходимых внутренних процедур.

Кабинет министров предлагает парламенту ратифицировать соглашение с пометкой, что действие зоны свободной торговли не распространяются на оккупированные Крым и Донбасс до восстановления целостности Украины.

Фото: проект закона

Напомним, ранее сообщалось, что после вступления в силу соглашения о ЗСТ с Израилем отменят пошлины для около 80% украинских товаров и около 70% на израильскую промышленную продукцию.

В начале марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговле с Украиной.