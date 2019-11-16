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Кабмін підписав дві постанови про підтримку фермерських господарств

Новини » Політика     16.11.2019 - 00:36
Кабмін підписав дві постанови про підтримку фермерських господарств
Фото: Тимофій Милованов (politarena.com.ua)

На підтримку села передбачено 2,9 мільярда гривень

На засіданні Кабінету міністрів підписано дві постанови про підтримку фермерських господарств цього року. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Міністр наголосив, що рішення прийняті на вечірньому засіданні Кабміну.

"Я запізнився, бо був на Кабінеті міністрів. Ми там підписали дві постанови про підтримку села цього року. Це 2,9 мільярда гривень - 1330 фермерських господарств. І я дуже всіх прошу подаватися, до 5 грудня ще є можливість. У нас ще десь 350 - 500 млн гривень залишилося. Є 15 програм. Будь-ласка подавайтеся. Ми наступного тижні зробимо прес-реліз, які потрібно кроки. Якщо у вас є ферма, будь-ласка подавайтеся на підтримку", - заявив Милованов.

Нагадаємо, 13 листопада, Верховна рада в першому читанні схвалила запуск ринку землі. Дана редакція передбачає, що іноземці та особи без громадянства зможуть набувати права власності на землю, проте очікується, що до другого читання цей пункт буде істотно змінено, і іноземці зможуть купувати землю, тільки якщо дане рішення підтримають на референдумі.

Спікер Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі та подажу землі іноземцям може відбутися раніше 2024 року.

У четвер, 14 листопада, Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

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Новини України Рынок землиТимофій Милованов
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